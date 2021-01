Revoz: Srednjeročno naročila zagotovljena, dolgoročneje obeti še neznani

Novo mesto, 29. januarja - V Revozu so seznanjeni z izjavo prvega moža Renaulta Luce de Mea, da skupina ne načrtuje naslednika modela Twingo niti nobenega drugega modela v razredu A. Bo pa Renault do uveljavitve standarda Euro 7 obdržal tako navadnega kot električnega twinga, so navedli za STA. Srednjeročno imajo naročila zagotovljena, dolgoročneje pa so obeti še neznani.