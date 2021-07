Sistem KolesCE v Celju ima že okoli 9200 registriranih uporabnikov

Celje, 25. julija - Sistem KolesCE ima v Celju že okoli 9200 registriranih uporabnikov. Junija je bilo 6632 najemov koles, to je v povprečju 221 na dan. Večina uporabnikov, kar 72 odstotkov, pa je najela električna kolesa. Prav tako so junija pridobili 356 novih uporabnikov, od tega polovico prek mobilne aplikacije Nextbike, so sporočili s celjske občine.