Celjska občina v razširitev sistema KolesCE

Celje, 5. junija - Celjska občina bo do konca letošnjega poletja s pomočjo sredstev Eko sklada kupila 71 novih koles, postavila 12 novih postaj za izposojo javnih koles in sistem KolesCe razširila po mestnih četrtih in krajevnih skupnostih. Projekt širitve sistema izposoje javnih koles je ocenjen na nekaj več kot 594.000 evrov.