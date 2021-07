Na Haitiju pred pogrebom ubitega predsednika Moiseja izbruhnilo nasilje

Port-au-Prince, 23. julija - Na severu Haitija v mestu Cap Haitien so v četrtek izbruhnili spopadi med policijo in podporniki ubitega predsednika Jovenela Moiseja, ki ga bodo pokopali danes. Moisejevi podporniki so zažigali gume, streljali in napovedali težave na pogrebu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.