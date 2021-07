Haitska policija: Umor predsednika načrtovali v Dominikanski republiki

Port-au-Prince, 16. julija - Umor haitskega predsednika Jovenela Moiseja so načrtovali v sosednji Dominikanski republiki, je v četrtek sporočila haitska policija. V okviru preiskave so na novo pridržali tudi vodilnega telesnega stražarja ubitega predsednika in tri člane varnostne ekipe, poroča francoska tiskovna agencija AFP.