Gorenje IPC bo ukinilo oddelek za izdelavo kabelskih setov

Velenje, 22. julija - Gorenje IPC bo ukinilo dejavnost izdelave kabelskih setov, 330 zaposlenim za nedoločen čas so ponudili prezaposlitev, je poročal Radio Slovenija. Sindikalist Žan Zeba je STA povedal, da so tem delavcem prezaposlitev ponudili v programih Embalaža in Storitve Gorenje IPC ali v matični družbi Gorenje.