Na Vrhniki bodo začeli gradnjo enote za dnevno varstvo

Vrhnika, 22. julija - Na območju nekdanje vojašnice na Stari Vrhniki bodo dopoldne postavili temeljni kamen enote za dnevno varstvo Vrhnika. Objekt bo namenjen zagotavljanju dnevnega varstva 12 starejših od 65 let, saj v matičnem domu za to nimajo ustreznih pogojev. Ocenjena vrednost projekta je dobrih milijon in pol evrov, so sporočili iz Doma upokojencev Vrhnika.