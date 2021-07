Po svetu odmeva razkritje množičnega vohunjenja za novinarji, aktivisti in politiki

pripravil Blaž Mohorčič

Tel Aviv, 19. julija - Po svetu odmeva razkritje obsežne vohunske akcije, v kateri naj bi z vohunsko programsko opremo Pegasus izraelskega podjetja NSO povezali več kot 50.000 telefonskih številk novinarjev, aktivistov in politikov iz več držav, tudi Madžarske. Iz Evrope so se vrstile obsodbe domnevnega vohunjenja. V NSO in na Madžarskem so zanikali poročanje medijev.