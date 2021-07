Novinarji in aktivisti po svetu tarča napadov vohunske programske opreme iz Izraela

Washington, 16. julija - Izraelski proizvajalec programske opreme Candiru je izkoriščal ranljivosti izdelkov Microsoft in Google ter omogočil vladam, da so vdrle v naprave več kot sto novinarjev, aktivistov in disidentov po celem svetu, so v četrtek sporočili raziskovalci podjetja Microsoft in univerze v Torontu. Z opremo so povezali tudi lažno spletno stran o Sloveniji.