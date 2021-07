Raziskava: Z izraelsko vohunsko programsko opremo povezali več kot 50.000 telefonskih številk

Tel Aviv, 19. julija - Po razkritju v četrtek, da so s pomočjo vohunske programske opreme iz Izraela vohunili za več kot sto novinarji in aktivisti, je več medijev v nedeljo razkrilo še obsežnejšo vohunsko akcijo. Z vohunsko programsko opremo Pegasus, ki jo kupujejo predvsem vlade, so namreč povezali več kot 50.000 telefonskih številk novinarjev, aktivistov in politikov.