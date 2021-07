Promet močno povečan na večini mejnih prehodov s Hrvaško

Ljubljana, 17. julija - Promet je močno povečan na večini mejnih prehodov s Hrvaško, vozniki pri prestopu meje ponekod čakajo več kot dve uri. Kot so za STA pojasnili na Policijski upravi Maribor, do daljšega čakanja za izstop iz države prihaja tudi zaradi doslednega preverjanja izpolnjevanja pogoja PCT na hrvaški strani.

Kolone vozil se sicer vijejo tako proti Hrvaški kot Avstriji, saj se precej turistov že vrača domov. Po trenutnih podatkih policije so čakalne dobe predvsem na izstopu iz države. Razlogi so poleg pričakovano povečanega prometa v času turistične sezone

tudi preverjanje pogojev za vstop, vključno s pogoji PCT (prebolevniki, cepljeni, testirani).

"Upoštevati je treba tudi, da so hrvaški varnostni organi danes imeli težave z IT sistemom na mejnem prehodu Pribanjci (Vinica), zaradi česar mejni prehod do okoli 16. ure ni obratoval. Posledično je bil tudi promet na prehodu Vinica, preusmerjen na prehod Metlika, nekateri potniki pa so se po obvestilu na spletni strani tudi preusmerili na druge mejne prehode, kar je še dodatno zgostilo promet na izstopu iz države," so za STA pojasnili na Generalni policijski upravi.

Vse voznike pozivajo, da pred potovanjem preverijo stanje prometa na mejnih prehodih, izbirajo manj obremenjene mejne prehode in če je mogoče, tudi manj obremenjene dele dneva za potovanja.

Na podravski avtocesti, kjer se je od jutra vila tudi več kot 10-kilometrska kolona vozil, namenjenih na Hrvaško, se je promet umiril, prometnoinformacijski center ne poroča več o zastojih.

Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji zastoj dolg približno tri kilometre. Voznikom, namenjenim proti Kranjski Gori, priporočajo izvoz Jesenice vzhod, Lipce.

Na avstrijski strani predora Karavanke proti Sloveniji je 2,5-kilometrski zastoj. Predor v tej smeri zaradi varnosti potnikov občasno zapirajo.

Na štajerski avtocesti je oviran promet med počivališčem Tepanje in Slovensko Bistrico jug proti Mariboru. Občasno je zaprt tudi vozni pas. Nastal je zastoj, potovalni čas se podaljša za približno 15-20 minut.