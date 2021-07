Večkilometrski zastoj na podravski avtocesti in daljše čakanje na mejnih prehodih

Predor v tej smeri zaradi varnosti potnikov občasno zapirajo.

Prometnoinformacijski center poroča tudi o močno povečanem prometu osebnih vozil na večini mejnih prehodov s Hrvaško v obe smeri, vozniki pri prestopu meje ponekod čakajo več kot dve uri. Mejni prehod Vinica je zaprt zaradi tehničnih težav na hrvaški strani.

Zaradi nesreče je zaprt vozni pas na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in Slovensko Bistrico jug proti Mariboru. Nastal je zastoj, potovalni čas se podaljša za približno 10 minut.

Danes do 13. ure, na nekaterih primorskih cestah pa med 6. in 16. uro velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone.

Danes čez dan so napovedane nevihte z močnimi nalivi. Prilagodite hitrost vožnje in varnostno razdaljo. Ustavljanje vozil pod nadvozi in v predorih je nevarno in prepovedano.

Na podravski cesti je zaradi del zaprt izvoz Lancova vas iz smeri Maribora proti Gruškovju.