ML Surovine pripravljene na sanacijo odlagališča v Zalogu

Ljubljana, 17. julija - V podjetju ML Surovine, ki ima deponijo odpadkov v ljubljanskem Zalogu, kar že nekaj časa vznemirja tamkajšnje prebivalce, so pripravljeni na sanacijo. Z odlagališča so vzeli vzorce, počakati je treba na rezultate analize in potem sledi sanacija, so za STA povedali v podjetju, kjer več izjav zaradi poteka inšpekcijskega postopka ne morejo dati.