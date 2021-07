Predsednika Haitija naj bi ubila skupina Kolumbijcev in dveh Američanov

Port-au-Prince, 9. julija - Predsednika Haitija Jovenela Moiseja je v sredo ubila 28-članska skupina plačancev, med katerimi je bilo 26 Kolumbijcev in dva Američana haitskega porekla, je v četrtek dejal šef policije Leon Charles. Kot je dodal, je tri kolumbijske napadalce policija ubila, osem pa jih je še na begu. 15 Kolumbijcev in dva Američana so že aretirali.