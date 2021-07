Južna Afrika mobilizirala dodatne vojaške enote

Johannesburg, 15. julija - Južnoafriška vlada je mobilizirala dodatnih 25.000 vojakov, ki bodo skušali pomagati pri umirjanju razmer po izbruhu nasilnih protestov, v katerih je do zdaj umrlo 117 ljudi, več kot 2200 jih je bilo aretiranih in številni so bili ranjeni. Gre za eno največjih mobilizacij vojske od obstaja demokratične države, poroča nemška tiskovna agencija dpa.