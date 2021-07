Južno Afriko po aretaciji Zume pretresajo protesti

Johannesburg, 12. julija - Odkar je v Južni Afriki prejšnji teden za zapahi pristal nekdanji predsednik Jacob Zuma, se v tej državi vsakodnevno vrstijo protesti, ki postajajo vse bolj množični in tudi nasilni. Ponoči je med drugim zagorelo nakupovalno središče na vzhodu države, v Johannesburgu pa so protestniki zjutraj blokirali avtobusne in železniške povezave.