V Ormožu se bo začel Grossmannov filmski festival

Ormož, 16. julija - V Ormožu se bo danes začel Grossmannov festival, posvečen fantastičnem filmu. Na 17. izdajo so povabili ameriška režiserja Garyja Shermana in Williama Lustiga, ki sta premikala meje žanra. Na programu, pospremljenem z degustacijami vin, je 36 celovečercev, 34 kratkih in devet dokumentarnih filmov iz 30 držav. Festival se bo nadaljeval v Ljutomeru.