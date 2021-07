Grossmannov filmski festival z dvema častnima gostoma in mimovozom zombijev

Ljubljana, 14. julija - Grossmannov festival fantastičnega filma in vina bo med 16. in 24. julijem v Ormož in Ljutomer privabil Williama Lustiga in Garyja Shermana kot častna gosta. Na sporedu 17. izdaje je 36 celovečercev, 34 kratkih in devet dokumentarnih filmov iz 30 držav, nekateri se bodo potegovali za festivalske nagrade. Zaključek bo popestril mimovoz zombijev.