Vlada na dopisni seji sprejela nove spremembe glede davčne obravnave povračil stroškov prevoza na delo

Ljubljana, 14. julija - Vlada je na dopisni seji sprejela nove spremembe glede davčne obravnave povračil stroškov prevoza na delo in z dela. Povračilo se ne všteva v davčno osnovo do višine, ki je znova določena pri 0,18 evra na kilometer, kot je veljalo pred zadnjo spremembo uredbe za tiste, ki niso imeli možnosti javnega prevoza, in čezmejne delovne migrante.