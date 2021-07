Sindikati kritični do poseganja v povračilo stroškov prevoza na delo

Ljubljana, 7. julija - Sindikati so kritični do sprememb uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. S spremembo je vlada "grobo posegla v pravice zaposlenih v zasebnem sektorju na področju povračila stroškov prevoza na delo in z dela", so prepričani. Marsikdo bo prejemal nižje povračilo, so opozorili v sporočilu za javnost.