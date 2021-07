V Aziji se zvišuje število okužb z novim koronavirusom

Seul, 14. julija - V Južni Koreji so zabeležili rekordno število dnevnih okužb z novim koronavirusom od začetka epidemije. V torek so namreč potrdili 1615 novih primerov okužbe, so sporočile tamkajšnje zdravstvene oblasti. Nove rekorde beležijo tudi drugod po Aziji. Rekordno število dnevnih okužb so danes potrdili tudi v Indoneziji, poročajo tuje tiskovne agencije.