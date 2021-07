DZ preprečil možnost referenduma o zakonu o nujnih ukrepih v zdravstvu

Ljubljana, 13. julija - Državni zbor je s 45 glasovi za in 41 proti potrdil predlog sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu o nujnih ukrepih na področju zdravstva. V koalicijskih strankah so v razpravi izpostavili predvsem hiter in boljši dostop do zdravstvenih storitev, v opoziciji pa so opozorili na omejevanje pravice do referenduma.