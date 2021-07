Los Angeles, 14. julija - Pevka in igralka Jennifer Lopez se želi posvetiti glasbenim projektom. Kot producentka sodeluje z glasbeno založbo Concord, ki je med drugim lastnik kataloga skupine Rodgers in Hammerstein. Po napovedih bi producirala televizijske nadaljevanke in filme, ki temeljijo na muzikalih, po želji pa lahko v njih prevzame tudi vloge.