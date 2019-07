Jenny iz soseske šteje pol stoletja

New York, 24. julija - Ameriška glasbenica s portoriškimi koreninami Jennifer Lopez, ki je prepevala, da ostaja "Jenny iz soseske", bo danes upihnila 50. svečko. Trenutno se mudi na turneji It's my Party po Severni Ameriki, ki jo je začela 7. junija, sklenila pa jo bo v soboto. Glasbenica z rednimi objavami na družabnih omrežjih dokazuje, da se z leti dobro kosa.