Del opozicije ponovno preigrava možnost konstruktivne nezaupnice

Ljubljana, 13. julija - Po močnem porazu vlade na nedeljskem referendumu ter še nekaterih odločitvah v DZ del opozicije opozarja na šibkost vlade in preigrava možnosti za njen čim prejšnji odhod. Ponovno je v igri možnost konstruktivne nezaupnice, a so stranke LMŠ, SD, Levica in SAB za zdaj razmeroma previdne. V LMŠ bi šli v vnovičen poskus le s 46 podpisi poslancev.