Notranji in pravosodni ministri na Brdu o migracijah, krepitvi schengna in umetni inteligenci

pripravila Vesna Rakovec Bernard in Blaž Mohorčič

Ljubljana, 14. julija - Na Brdu pri Kranju bo v četrtek in petek potekalo neformalno zasedanje Sveta EU za pravosodje in notranje zadeve. Notranji ministri bodo v četrtek razpravljali o paktu o migracijah in azilu ter schengenski strategiji, dan kasneje pa bodo pravosodni ministri med drugim govorili o pravosodnih vidikih akta o umetni inteligenci.