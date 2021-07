TOKIO 2020: Deset dni pred začetkom iger odprli olimpijsko vas

Tokio, 13. julija - Olimpijsko vas v Tokiu, ki bo med olimpijskimi in paraolimpijskimi igrami v japonski prestolnici začasen dom športnikov z vsega sveta, so danes uradno odprli. A deset dni pred začetkom iger je ta običajno vesel in pisan dogodek v Tokiu minil ob poostrenih protikoronskih ukrepih in skrbeh zaradi širjenja virusa.