Teksaški demokratski kongresniki znova zapustili državo v poskusu blokade volilnega zakona

Washington, 13. julija - Demokratski člani teksaškega državnega kongresa so v ponedeljek zapustili zvezno državo in odpotovali v prestolnico Washington, kjer bodo ostali več tednov, da preprečijo potrditev novega spornega zakona o volitvah, ki ga pripravlja republikanska večina. To je že drug tak pobeg demokratov iz Teksasa zaradi volilne zakonodaje.