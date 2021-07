Pahor na vrhu pobude Tri morja v Sofiji poudaril pomen trajnostnega razvoja

Sofija, 9. julija - Predsednik republike Borut Pahor je danes v Sofiji na vrhu pobude Tri morja poudaril, da je lahko pobuda uspešna le, če deluje v skladu s cilji, prednostnimi nalogami in politikami Evropske unije. Prepričan je, da je treba vselej slediti strateškemu cilju, to je trajnostni razvoj. Ob koncu so predsedniki sprejeli tudi skupno deklaracijo.