Voditelji pobude Tri morja v Sofiji o njenem pomenu in ciljih

Sofija, 7. julija - V četrtek in petek se bodo voditelji držav članic pobude Tri morja, med njimi predsednik republike Borut Pahor, sestali na vrhu v Sofiji. Na šestem vrhu bodo govorili o pomenu pobude in njenem prispevku k uresničevanju njenih ciljev, so navedli v Pahorjevem uradu.