Fiskalni svet: Umikanje ukrepov in okrevanje se v celoti še ni odrazilo v izboljšanju javnih financ

Ljubljana, 9. julija - Umikanje omejitvenih ukrepov in posledično postopno okrevanje gospodarske aktivnosti se po oceni fiskalnega sveta še niso v celoti odrazili v izboljšanju položaja javnih financ. Izdatki, povezani z ukrepi, so v prvih šestih mesecih razmeroma visoki, predvsem zaradi nekaterih ukrepov na področju stroškov dela in socialnih transferov, je ocenil svet.