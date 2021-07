Janša: Proračunska sredstva že generirajo investicije

Ljubljana, 5. julija - Vlada po besedah premierja Janeza Janše že nadomešča v proračunu izgubljena sredstva, saj več ljudi kot pred krizo dela ter plačuje davke in prispevke. "V naslednjih letih bomo s pomočjo treh virov evropskih sredstev, ki so največji doslej, investirali več, kot je Slovenija kdajkoli investirala. To bo generiralo sredstva," je napovedal.