Objavljen razpis za subvencionirano bivanje visokošolskih študentov

Ljubljana, 9. julija - Študentski dom Ljubljana je za študijsko leto 2021/2022 objavil razpis za subvencionirano bivanje študentov v študentskih domovih in pri zasebnikih ter razpis za bivanje študentov s statusom osebe z mednarodno zaščito. Študentje morajo vlogo najkasneje do 16. avgusta oddati preko spletnega portala eVŠ, so sporočili z ministrstva za šolstvo.