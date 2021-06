Objavljen razpis za Zoisove štipendije v prihodnjem šolskem in študijskem letu

Ljubljana, 29. junija - Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad je objavil javni razpis za Zoisove štipendije za prihodnje šolsko in študijsko leto. Te štipendije so namenjene dijakom in študentom kot spodbuda za doseganje izjemnih dosežkov in s tem ustvarjanje dodane vrednosti na področju znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti in umetnosti.