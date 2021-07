Vrsta organizacij s podporo prvemu paketu ukrepov za digitalizacijo

Ljubljana, 7. julija - Prvi paket ukrepov za digitalizacijo, ki ga je junija potrdila vlada, po oceni vrste združenj in organizacij vsebuje rešitve, ki lahko Slovenijo popeljejo med najnaprednejše in najuspešnejše evropske države. Celotno slovensko politiko in ostale deležnike pozivajo, naj sprejmejo digitalni preboj Slovenije kot nacionalno prioriteto.