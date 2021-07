Reševalci v Miamiju zaključili iskanje preživelih v porušeni zgradbi

Miami, 8. julija - Reševalci na Floridi so zaključili iskanje morebitnih preživelih po zrušitvi stanovanjske stavbe v predelu Miamija Surfside. Kot je v sredo dejala županja okrožja Miami Dade Daniella Levine Cava, so izčrpali vse možnosti. V 14 dneh so našli 54 trupel, 86 ljudi še pogrešajo, a možnosti, da bi pod ruševinami našli še koga živega, ni več.