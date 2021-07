Orkan Elsa bo danes udaril ob obalo Floride pri Tampi

Miami, 7. julija - Orkan Elsa je v torek oplazil zahodno obalo Floride in se pomikal proti severu. Nacionalni center za orkane v Miamiju napoveduje, da bo popoldne po srednjeevropskem času zadel ob obalo na severu Mehiškega zaliva pri Tampi. Iskanja ponesrečenih v stanovanjski zgradbi v Miamiju, kjer so do torka zvečer potrdili 36 mrtvih, orkan ni huje prizadel.