V Izoli odprli bralno sobo v okviru projekta predsedovanja EU Europe Readr

Izola, 7. julija - V parku ob izolskem svetilniku so se danes odprla vrata umetniške strukture Moja bralna soba, s katero Slovenija sodeluje v projektu Europe Readr, so sporočili z MZZ. Gre za vodilni kulturno-promocijski projekt predsedovanja Svetu EU, ki ga Slovenija izvaja v sodelovanju z državami članicami in evropskimi institucijami po vsem svetu.