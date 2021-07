Ministri EU za delo na Brdu o vključujočem trgu dela

Brdo pri Kranju, 8. julija - Osrednja tema dvodnevnega neformalnega srečanja ministrov EU, pristojnih za zaposlovanje in socialno politiko, ki se bo danes začelo na Brdu pri Kranju, bo odporen in vključujoč trg dela. Zasedanja se bosta udeležila tudi komisarka za demokracijo in demografijo Dubravka Šuica ter evropski komisar za delovna mesta in socialne pravice Nicolas Schmit.