Na Madžarskem globa knjigarni zaradi prodajanje slikanice o mavrični družini

Budimpešta, 7. julija - Na Madžarskem so oblasti z okoli 700 evri globe kaznovale knjigarno, ker so brez posebne oznake prodajali slikanico o mavrični družini. Pravljica z naslovom Kakšna družina namreč po oceni oblasti "ne prikazuje normalne družine" in bi jo zato lahko prodajali le s posebno oznako, je poročala madžarska televizija Hir.