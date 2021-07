Konec tedna v Mariboru začetek 5. Letnega kina Minoriti

Maribor, 6. julija - V avditoriju Lutkovnega gledališča Maribor (LGM) se konec tega tedna peto leto zapored začenja Letni kino Minoriti. Ob poletnih večerih bodo vsako soboto in sredo do 23. avgusta predvajali celovečerne filme, ki jih bodo pospremili kratki predfilmi in pogovori s filmskimi ustvarjalci.