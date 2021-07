Slovenska vojska med predsedovanjem EU s prioritetami na področju podnebja in Zahodnega Balkana

pripravila Simona Grmek

Bruselj, 4. julija - V času predsedovanja Slovenije Svetu EU bo pri izvajanju nalog in aktivnosti v skladu s prioritetami predsedovanja dejavna tudi Slovenska vojska. Glavni temi, na katerih bo poudarek, sta podnebne spremembe in Zahodni Balkan v povezavi z vojaško mobilnostjo in kriznim odzivanjem, so pojasnili pri vojaškem predstavništvu Slovenije v Bruslju.