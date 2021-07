Evropska komisija slovenski načrt za okrevanje potrdila soglasno

Bruselj, 4. julija - Evropska komisija je v četrtek soglasno sprejela pozitivno oceno slovenskega načrta za okrevanje in odpornost v vrednosti 2,5 milijarde evrov, so v soboto sporočili iz Evropske komisije. Načrtu, ki ga je v Bruselj poslala Slovenija, ni nasprotoval nihče, so zagotovili.