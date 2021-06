Objavljene smernice EU za varen zagon kulturnih in ustvarjalnih sektorjev

Bruselj, 29. junija - Evropska komisija je danes objavila smernice EU za zagotovitev varnega ponovnega zagona dejavnosti v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih po vsej EU. V času, ko se izboljšujejo epidemiološke razmere in pospešuje cepljenje, države članice namreč postopoma odpirajo kulturna prizorišča in dejavnosti.