Objavljeni prvi razpisi novega programa Ustvarjalna Evropa

Ljubljana, 29. junija - Objavljeni so prvi trije razpisi sedemletnega programa Ustvarjalna Evropa (2021-2027): za sklopa Kultura in Media ter za Medsektorski sklop. Sredstva so namenjena ustvarjalcem za podporo pri sodelovanjih ter iskanju priložnosti za doseganje novih občinstev. Proračun znaša rekordnih 300 milijonov evrov. Roki za prijavo so med avgustom in novembrom.