Več evropskih poslancev v pismu poziva Bruselj k ukrepanju glede Slovenije

Bruselj, 29. junija - Pet evropskih poslancev in nemška poslanka je danes v pismu pozvalo Evropsko komisijo in Evropski svet, naj ukrepata glede razmer v Sloveniji. Po njihovem bi morala Evropska komisija zaradi pritiskov na medije in pravosodje sprožiti mehanizem pogojevanja evropskih sredstev s spoštovanjem vladavine prava.