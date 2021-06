Evropska poslanca iz vrst Zelenih prihodnji teden v Sloveniji na misiji ugotavljanja dejstev

Bruselj, 10. junija - Evropska poslanca iz vrst Zelenih, Nemca Daniel Freund in Sergey Lagodinsky bosta prihodnji teden od torka do četrtka v Sloveniji na misiji ugotavljanja dejstev, so za STA potrdili v pisarni Lagodinskega. Evropska poslanca bo spremljala tudi nemška poslanka iz vrst Zelenih Franziska Brantner.