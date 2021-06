Festival Pivo in cvetje letos s skrajšanim glasbenim programom in enim odrskim prizoriščem

Laško, 29. junija - Potem ko je lanski festival Pivo in cvetje zaradi epidemije odpadel, so organizatorji odločni, da bodo letošnjega izpeljali, ga pa bodo morali prilagoditi ukrepom. Med drugim načrtujejo skrajšan glasbeni program in le eno odrsko prizorišče. Vseeno festival ostaja to, kar je bil vsa dosedanja leta, so povedali na novinarski konferenci.