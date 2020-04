Laško, 9. aprila - Organizatorji in partnerji festivala Pivo in cvetje, ki je 55 let potekal julija v Laškem, so se odločili, da festivala letos ne bo. Zaradi epidemije novega koronavirusa so 56. festival prestavili na prihodnje leto, so danes sporočili iz Pivovarne Laško Union.