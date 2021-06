Savi še tri mesece za poplačilo dolga upnikom

Ljubljana, 29. junija - Upniki Save - SDH, Kapitalska družba in sklad York - so do konca septembra podaljšali rok, do katerega jim mora Sava poplačati približno 51 milijonov evrov dolga iz načrta finančnega prestrukturiranja, piše časnik Delo. SDH, ki opravlja skrbni pregled Save, si je s tem kupil še tri mesece časa za dogovor o odkupu deleža Yorka v Savi.